محمد بن زايد يبحث "خفض توترات المنطقة" مع الرئيس الفرنسي

تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

#محمد_بن_زايد : تلقيت اتصالًا هاتفيًا من الرئيس #الفرنسي #إيمانويل_ماكرون.. ناقشنا خلاله تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا .. وأهم الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .. نتشارك مع أصدقائنا الفرنسيين الاهتمام بتعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة#وام pic.twitter.com/4ZpE9zYpYg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 12, 2020

وتناول الاتصال أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.