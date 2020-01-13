مصدر في الخارجية الروسية: السراج وحفتر يجريان محادثات في موسكو بمشاركة ممثلين روس وأتراك

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية".

ووفقا للمصدر، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

وأضاف المصدر أن اللقاء سيجري مع الزملاء الأتراك.

ووصل اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية.

قال مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك": "وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.