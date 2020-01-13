حمد بن جاسم يكشف سر زيارة أمير قطر المفاجئة إلى إيران

علق وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم على الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران أمس الأحد، التي تعتبر الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، إن "الزيارة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتؤكد ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء"، مضيفا أن "الظروف الحالية تتطلب بناء الجسور للتوصل لحوار سياسي يهدف إلى تهدئة الأوضاع". ووصف بن جاسم الزيارة بالمهمة من حيث التوقيت والدلالة.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 12, 2020

ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأحد، برفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة، والتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي.