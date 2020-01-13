وزير الطاقة السعودي: المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر للطاقة "ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط". وفقا لـ"رويترز".

ودخلت "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة اتفاقا يعرف بـ"أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط حيز النفاذ منذ بداية عام 2017. وتم تمديد عمله بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/ مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.