حكومة كردستان ترد على نصر الله: بارزاني رمز الصمود

وقال عادل موجها حديثه لنصر الله: "أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفاً من أعدائك، لماذا تحاول النيل من أمة لا رابط يربطك فيها"، لافتا إلى أن "الرئيس بارزاني هو رمز الصمود لشعب كردستان؛ جبان ورعديد مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه"، حسبما نقلت "السومرية نيوز".
وأضاف المتحدث: "لم نستغرب أبداً من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيم أمة"، مبينا "أنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس والمختبئ مرعوباً في السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعباً مناضلاً".
وتابع: "بدلاً من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذي يعاني الظلم والاستبداد منذ عقود، فقوات البيشمركة، لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا، ومن تدّعون بأنه كان يمثلكم في إحدى الزيارات إلى الرئيس بارزاني، قد يكون هو ومع أمثاله في 16 و20 و26 تشرين الأول من عام 2017، يهدفون بل ويحلمون باحتلال كردستان، ولكنهم اصطدموا بثبات ومقاومة البيشمركة وولوا خائبين مهزومين بعد أن مرغت جبالنا الشامخة أنوفهم وقبرت أوهامهم إلى الأبد".
وكان نيجيرفان البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قد صرح في وقت سابق بأن الوقت ليس مناسبا لانسحاب قوات التحالف الأمريكي، وفي تقرير لها نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البارزاني قوله، إنه "من المؤكد أن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ".
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