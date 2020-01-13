وفد حكومة الوفاق الليبية يصل إلى موسكو للمشاركة في المفاوضات

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، اليوم الاثنين، وصول الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق إلى موسكو للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها مع وفد الجيش الوطني الليبي.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أكد سيالة وصول وفد حكومة الوفاق إلى العاصمة الروسية موسكو قائلا "نعم نعم .. الوفد في موسكو" وحول ما إذا كان لديه اطلاع على نص الاتفاقية المطروح للتفاض، أجاب سيالة "لا إجابة على هذا السؤال".

وكان مصدر في الخارجية الروسية قد أعلن، صباح اليوم، عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن هذا اللقاء يعقد "بناء على المبادرة الروسية - التركية" وسيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية، ومع الزملاء الأتراك، بحسب المصدر.

ووصل صباح اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية.

وقال مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك": "وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.