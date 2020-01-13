رد فعل "غريب" من مذيعة عربية علمت بوفاة أخيها على الهواء... فيديو

ظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم"، خلال تقديم حلقة أمس الأحد، وقد بدا عليها الحزن الشديد.

وأوضحت المذيعة العراقية، أن "سبب الحزن الواضح عليها، هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل".

وتابعت: "إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم". مضيفة: "تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد"، مقدمة اعتذراها للمشاهدين.

وأفادت تقارير إعلامية عراقية، مساء أمس الأحد، بمقتل اللواء الركن طارق عباس جميل ضمن العسكريين العراقيين الذين سقطوا في قصف قاعدة بلد العراقية.

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تضم جنودا أمريكيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي.