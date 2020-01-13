ملك الأردن: استقالة حكومة عبد المهدي أعادت العراق خطوتين إلى الوراء... فيديو

اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي "أعادتنا ربما خطوتين إلى الوراء"، مؤكدا ثقته بالقادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي.

وقال عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن "العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء"، مشيرا إلى أنه "يؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق".

وتابع: "واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي، وإن كان هناك انقسام في المجتمع العراقي، فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه"، مبينا: "علينا التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدي لهذا التهديد، وهو تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى مجلس النواب بعد الاحتجاجات الشعبية التي خرجت على الحكومة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.