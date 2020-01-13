"عقد جديد"... ملك الأردن يعلق على مقتل سليماني وإرسال قوات تركية إلى ليبيا

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال الملك عبد الله إنه قرار أمريكي وقد حصل، لافتا إلى أن المنطقة "على أعتاب عقد جديد وليس فقط عام جديد، ونأمل أن نقوم في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر".

وأشار العاهل الأردني، في السياق ذاته، إلى أن "كل شيء في هذه المنطقة متشابك، مؤكدا أن ما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وعن موقفه من إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال إن ذلك "سيخلق المزيد من الارتباك، على ما اعتقد، لقد كان هناك قرار روسي مهم اليوم، ونرجو أن يسهم ذلك في تهدئة الأمور، ولكن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020، لأننا لا نريد دولة فاشلة في ليبيا، ومواجهات مفتوحة أخرى للتحالف ضد المنظمات الإرهابية المتطرفة".

وتطرقت المقابلة إلى العلاقات الأردينة السورية، قال الملك عبد الله الثاني: "من وجهة نظر أردنية، هناك حوار بيننا وبين دمشق، ولكن هذا هو الاتجاه الذي تسلكه العديد من الدول حول العالم حاليا بناء على تصور دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في سوريا".

وتحدث الملك الأردني عن رحيل السلطان قابوس بن سعيد، بالتأكيد على أن "سلطان عمان الراحل كان رمزا"، لافتا إلى أن "صداقة وطيدة ربطت السلطان الراحل بالملك الأردني الراحل الحسين بن طلال".