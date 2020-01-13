المحكمة الأردنية تعاقب إسرائيليا بالسجن والغرامة لتسلله وحيازته المخدرات

عاقب القضاء الأردني شابا إسرائيليا أوقفته الأجهزة الأمنية قبل نحو ثلاثة أشهر بالسجن وبالغرامة لتسلله إلى أراضي المملكة وحيازة مخدر "الحشيش".

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت، اليوم الاثنين، بسجن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف لمدة أربعة أشهر لتسلله إلى الأراضي الأردنية وبالغرامة ألف دينار أردني (حوالي 1400 دولار أميركي) بسبب حيازة مادة الحشيش المخدر.

وأعلنت الوكالة في منشور على "فيسبوك" أن محكمة أمن الدولة "تخفف الحكم على المتسلل الاسرائيلي للحدود الأردنية كونستانتين كوتوف الى أربعة أشهر وغرامة الف دينار بسبب حيازة مادة الحشيش".

وكانت المحكمة قد أعلنت سابقا الحكم على المتهم لمدة سنة كاملة: "محكمة أمن الدَّولة تحكم على المتسلل الاسرائيلي للحدود الأردنية كونستانتين كوتوف بالحبس سنة وغرامة الف دينار بسبب حيازة مادة الحشيش".

ويحاكم القضاء الأردني الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، أمام محكمة أمن الدولة بتهمتي "التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".

واعترف كوتوف بـ "الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة"، لكنه قال إن "سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده"، بحسب "يورو نيوز".