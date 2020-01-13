الديوان الملكي: الملك سلمان يغادر السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان.

وقال الديوان الملكي، في بيانه: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020

​وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".