أنباء عن تولي هادي العامري رئاسة "الحشد الشعبي" في العراق

كشف مصدر سياسي لموقع "السومرية" العراقي، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تولي رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري رئاسة "الحشد الشعبي" العراقي.

وبحسب المصدر، فإنه تم الاتفاق على إسناد مهمة رئاسة "الحشد الشعبي" إلى هادي العامري، وأضاف المصدر أن العامري قد "اشترط أن يكون ذلك من خلال تصويت مجلس النواب العراقي".

ويصنف الحشد الشعبي كقوات عراقية نظامية تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وجزء من الجيش العراقي، وكان لها دور كبير في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في عدد من المحافظات العراقية.

وكان نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد قتل في غارة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، الأمر الذي اعتبرته بغداد تدخلا في شؤونها الداخلية وانتهاكا للسيادة العراقية.