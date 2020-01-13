تسجيل
14:34 13 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتوجه إلى العاصمة طرابلس

    نائب مصري: نتوقع من الوساطة الروسية كبح التدخل التركي في ليبيا وترتيب الأوضاع

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104025/06/1040250613.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001131044043989-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-/

    أبدى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، النائب طارق الخولي، تفاؤله بالوساطة الروسية بين أطراف النزاع في ليبيا، وتوقع أن تؤدي تلك الوساطة إلى كبح التدخل التركي في ليبيا، وإلى ترتيب الأوضاع الداخلية في هذا البلد، بما يسفر عن تشكيل حكومة شرعية.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال الخولي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الخطوة الروسية خطوة جيدة بكل تأكيد، وأتمنى أن تسفر عن تحقيق نجاحات على طريق الحل السياسي، وأيضا في اتجاه إعادة ضبط الأوضاع الداخلية وفقا لاتفاق الصخيرات".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    ماكرون في اتصال مع بوتين يعرب عن أمله بنجاح مفاوضات برلين حول ليبيا
    وأوضح الخولي أن "حكومة السراج هي حاليا حكومة غير شرعية وفقا لاتفاق الصخيرات، وبالتالي هذه الوساطة يجب أن يكون جزءا منها الدفع نحو وجود حكومة شرعية، وإعادة ضبط الأمور سياسيا، لأن الخلل الحقيقي هو في وجود حكومة غير شرعية جلبت طرف خارجي للاستقواء به عسكريا، وهي تركيا، في دولة عربية ومحاولة المساس والإضرار الواضح بالأمن القومي العربي".

    وأضاف الخولي "في اعتقادي الأمر يحتاج لوجود رؤية واضحة لدعم المؤسسات الشرعية، الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي، والقدرة على الوصول لاتفاق جديد يسفر عن كيان حكومي شرعي يمكن من خلاله الوصول لحالة من التوافق الداخلي".

    وأشار الخولي إلى أن "أي وساطة تهدف لحل سياسي للوضع المتأزم في ليبيا حاليا هي أمر طيب، ولكن إحدى المشكلات التي تعوق التقدم السياسي في الشأن الليبي هي كثرة المبادرات، وكثرة المبادرات التي أحيانا تكون مبطنة بأهداف سياسية أخرى من بعض الأطراف، بالإضافة لذلك هناك عدة أطراف أخرى تدعو لمبادرات ومؤتمرات وهو ما يحدث حالة من التشتت وهو ما نرجو تجنبه، وأن تكون دعوة موسكو قادرة على إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية وعودة جميع الأطراف لمائدة المفاوضات مرة أخرى".

    وأضاف "على الجانب الروسي أيضا ممارسة دور فعال لثني الجانب التركي عن استمراره في خرق القانون الدولي، في ليبيا وعدم الاحتكام لورقة غير شرعية تم توقيعها بين  (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان و(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز) السراج".

    ووقع أردوغان، والسراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

    وأكد النائب الخولي أن "حكومة السراج انتهى وقتها وفقا لاتفاق الصخيرات، فهي حكومة غير شرعية، والورقة غير شرعية، وقعت من غير ذي صفة، وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك دور روسي أكبر في الضغط على تركيا للتوقف عن استمرارها في خرق القانون الدولي والاعتداء على دولة ذات سيادة ومحاولة نهب ثرواتها".

    ويلتقي كلا من قائد الجيش الوطني الليبي، خلفية حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في موسكو اليوم.

    وأكدت وزارة الخارجية الروسية التقارير الواردة بشأن عقد لقاء بين حفتر، والسراج، في موسكو اليوم الإثنين، برعاية وزراء دفاع وخارجية روسيا وتركيا.

    كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت وقف العمليات القتالية وإطلاق النار في المنطقة الغربية وذلك ابتداءً من يوم 12 كانون الثاني/يناير الجاري بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة. كما وافقت على الأمر أيضاً حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس.

    انظر أيضا:

    وفاة نائب مصري أثناء زفاف ابنته
    مصر... النائب العام يصدر قرارا بشأن فيديو تعذيب أم لطفلها
    نائب مصري يقترح قمة برلمانية مع السعودية والإمارات والبحرين
    رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك