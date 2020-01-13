وزير الطاقة: السعودية اتخذت جميع إجراءات ضمان سلامة المنشآت النفطية

قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية بعد الضربات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، قوله، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أمريكية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في فعالية للقطاع في الظهران إن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

كما ذكر أن التزام العراق بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر/ كانون الأول، وإأن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير/ كانون الثاني.

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة استهدفته هو وقادة في الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأميركي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.