أمر ملكي جديد من العاهل السعودي

وصدر الأمر الملكي بترقية وتعيين 152 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية وتعيين 152 قاضيًا في #وزارة_العدل في مختلف درجات السلك القضائي.https://t.co/7xiAM6GUeL#واس pic.twitter.com/zLW0FzjmuI— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020
وأوضح وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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