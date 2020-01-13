تسجيل
16:06 13 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    تحرير تدمر من قبل الجيش السوري وبمساندة القوات الجوية الروسية

    ليس "النفط" وحده فالمخفي أعظم... الجيش الأمريكي يمعن في نهب الآثار السورية شرق الفرات

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102260/08/1022600876.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001131044045483-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    يعمل جيش الاحتلال الأمريكي، بالتعاون مع عناصر من تنظيم " قسد"، وعدد من الخبراء الأجانب على تنفيذ عمليات حفر وتنقيب وسرقة للآثار، ضمن المواقع التاريخية الأثرية السورية المعروفة في محافظة الحسكة السورية.

    الأمن السوري يضبط شبكة لسرقة الآثار ويستعيد إنجيل بيزنطي وزئبق أحمر
    © Sputnik . Firas al-ahmad
    بالفيديو والصور... ضبط شبكة تسرق الآثار والأمن السوري يستعيد إنجيل بيزنطي وزئبق أحمر
    وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: "إن عمليات تنقيب وسرقة منظمة تتعرض لها المواقع الأثرية السورية، حيث بدأ جيش الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع تنظيم قسد وخبراء أجانب من جنسيات مختلفة، منذ عدة أيام، عمليات تنقيب جديدة، ضمن قرية "الغرة" في منطقة جبل عبد العزيز الواقعة على بعد 35 كم جنوب غربي المحافظة، وذلك بهدف سرقة الآثار والكنوز السورية في المنطقة.

    وأضاف المراسل، نقلاً عن مصادر أهلية في منطقة جبل العزيز، أن مجموعة من الخبراء الأجانب تفقدت "بحماية عسكرية" موقع قرية الغرة الأثري منذ نحو الأسبوع، قبل التمركز في بناء المخفر الحراجي (سابقاً) في القرية، لتبدأ بالفعل عمليات حفر وتنقيب بالتزامن مع منع السكان من الاقتراب من مواقع التنقيب.

    وأشار المصدر، أن عمليات التنقيب والحفر والسرقة تتم في عدد من المواقع الأثرية ضمن قرية الغرة، أهمها مسجد الشيخ عبد العزيز الأثري القديم ،وفي موقع البرغوث (آثار القلعة القديمة)، وفي موقع العلاجة (نبع المياه والكنيسة القديمة).

    من جهتها، كشفت مصادر في مديرية الآثار والمتاحف في الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، أن عددا كبيراً من المواقع والتلال الأثرية في محافظة الحسكة تتعرض لتعديات، تضمنت حفريات بأدوات بدائية وتخريبا للسويات الأثرية مثل موقعي قبة منصور والمدينة الأثريين في الريف الشرقي لمدينة الحسكة و تل طابان الأثري و موقع تل عجاجة الأثري.

    وبينت المصادر، أن العديد من المواقع الأثرية تتعرض للتخريب والسرقة، عبر تجريف أجزاء منها بآلات هندسية ثقيلة، وتخريب عدد من الممرات والجدران المزخرفة والقصور نتيجة فتح أنفاق ضمن التلال من قبل المجموعات المسلحة التي تناوبت على السيطرة عليها، وآخرها تنظيم "قسد".

    وأكدت المصادر، أن أكثر المواقع التي تعرضت للسرقة والتخريب هي المواقع والتلال الأثرية في المنطقة الجنوبية وخاصة المحيطة بالتلال الأثرية بتل طابان وتل تنينير وقلعة سكرة جنوب غربي مدينة الحسكة وتل الشدادي.

    عمليات تنقيب مستمرة

    وتعمل قوات الاحتلال الأمريكي منذ سنوات على سرقة الآثار والكنوز التاريخية السورية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث كشفت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن مجموعات من تنظيم " قسد" يرافقها خبراء أجانب من جنسيات مختلفة بينها إسرائيلية وأمريكية قامت خلال العامين الماضيين بعمليات تنقيب وسرقة للمواقع الأثرية السورية في محافظة الحسكة، أهمها الموقع الأثري التاريخي القديم "تل حلف" بريف رأس العين، في كل من تلال (الفخيرية وتل بوقا وتل بيدر ومواقع أخرى قرب مدينة المالكية)، حيث تم سرقة و تهريب الآثار باتجاه إقليم كردستان العراق ومنها إلى دول أوربية.

    وأشارت المصادر إلى أن السنوات الماضية من عمر الحرب شهدت أكبر سرقة في تاريخ محافظة الحسكة الأثري، ومن قبل المجوعات المسلحة التي تناوبت على السيطرة على المناطق الريفية بدءاً من فصائل "الجيش الحر" ثم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي و بعدها تنظيم "داعش" الإرهابي وصولاً لتنظيم "قسد" والاحتلال الأمريكي الذي عمل بالتعاون مع قسد على حفر عشرات التلال الأثرية بحجة إقامة الدشم والتحصينات العسكرية في عمليات سرقة ممنهجة ومنظمة للآثار السورية.

    ويعد تل علو في منطقة المالكية وتل محمد الذياب وتل مزكفت بريف بلدة القحطانية وتل عربيد على طريق الحسكة - القامشلي، وتل كريرش بريف القامشلي وتل براك، و تل ليلان بريف منطقة تل براك بريف الحسكة، من أبرز "التلول" الأثرية التي تعرضت للسرقة ولعمليات تنقيب منظمة من قبل خبراء أجانب يتم حراستهم من قبل ميليشيات "قسد".

     وتعد محافظة الحسكة من أغنى المناطق الأثرية في سوريا، وتضم ما يقارب 800 موقع أثري مسجل لدى دائرة الآثار والمتاحف في المحافظة و146 موقعا غير مسجل.

    انظر أيضا:

    بالفيديو والصور... ضبط شبكة تسرق الآثار والأمن السوري يستعيد إنجيل بيزنطي وزئبق أحمر
    متحف "إرميتاج" الروسي يشارك بترميم آثار تدمر السورية
    255 سنة من الخبرة الروسية لترميم الآثار السورية التي دمرها الإرهاب...صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, النفط, الآثار السورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك