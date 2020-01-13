الحويج: لا نرحب بوجود أنقرة خلال توقيع الاتفاقية ونؤيد المبادرة الروسية

قال وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، يدعم المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الجيش لم ولن ينسحب من تخوم العاصمة حتى إذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو.

بنغازي- سبوتنيك وذكر الحويج، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس، ونؤيد المبادرة الروسية".

وتابع "نرفض أن تكون تركيا جزءا من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع، وتدعم الميلشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد".

واضاف الحويج "المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي، وليس ليبيا، ولم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية".

وشدد على أن "الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية"، لافتا إلى أنه "اتفاق لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام".

وأكد الحويج أن "الجيش الوطني الليبي لن ينسحب من تخوم العاصمة الليبية طرابلس حتى إذا تم التوقيع على مبادرة وقف إطلاق النار".