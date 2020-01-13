الملك سلمان يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس... صور وفيديو

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان في استقبال الملك السعودي، لدى وصوله مقر العزاء في قصر العلم العامر، سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور.

كما كان في استقباله، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، وأفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار المسؤولين.

#خادم_الحرمين_الشريفين يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .#واس pic.twitter.com/Z3feHWsU3X — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق، ولأصحاب السمو والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

من جانبه، عبر سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد#الإخبارية pic.twitter.com/UJjAcrOBDJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2020

وعقب ذلك، غادر الملك سلمان، قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه عند باب القصر، سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور.

#خادم_الحرمين_الشريفين يغادر سلطنة #عُمان عقب تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .#واس pic.twitter.com/cfLa9rJGMr — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020

​وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".