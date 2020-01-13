"إمكانية تصفيته"... تهديد إسرائيلي لنصر الله

بعث وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برسالة تهديد للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في حال مواصلته "مهاجمة إسرائيل".

وغرد كاتس، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف كاتس: "هو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بسبب تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل فلن يساعده ذلك أيضا".

نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات اسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضًا. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 13, 2020

وكان حسن نصر الله أكد أن الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى أهداف أمريكية في العراق تمثل "رسالة قوية للكيان الصهيوني الذي كان يعتقد أنه يمكنه اللعب مع إيران".

وأضاف نصر الله مواصلا هجومه على إسرائيل: "هي أداة في يد الولايات المتحدة، ويجب أن تأخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد".

وجاءت كلمات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، خلال إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجمة جوية أمريكية.