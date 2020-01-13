خسر 3 قروش... الكشف عن سبب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "المال" المصرية فقد الدولار الأمريكي 3 قروش جديدة، ليصل إجمالي ما فقده في 3 أيام إلى نحو 14 قرشًا.

وسجل متوسط سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم 15.86 جنيه للشراء، و 15.96 جنيه للبيع، مقابل 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وبحسب "المال" فقد فسر مصدر مسؤول في البنك المركزي أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليوم، بنحو 7 قروش على مستوى متوسط السعر في القطاع المصرفي، بتلقي مصر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا بشكل تدريجي بنسبة 10.7% منذ بداية العام الماضى بنحو 1.91 قرشا ليصل الى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع بداية العام الماضى.

ورصدت الصحيفة تراجع أسعار صرف الدولار في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض بنحو 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وكذلك هبطت العملة الأمريكية بنحو 3 قروش فى كل من البنك الأهلى المصرى، ومصر، وبنك التعمير والإسكان ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ليسجل 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس ليصل إلى 15.87 جنيه للشراء و15.97جنيها للبيع.

وانخفض الدولار بنحو قرشين في كل من البنك العربي الإفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد فى بنك البركة ليسجل 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيها للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف.

وقال البنك المركزي في بيان إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي، من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشروعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".