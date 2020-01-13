التلفزيون السوري: الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة في ريف حماة

تمكنت دفاعات الجيش السوري، اليوم الاثنين، من التصدي لطائرة مسيرة في ريف محافظة حماة.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد التلفزيون السوري أن "المضادات الأرضية للجيش العربي السوري تصدت لطائرة مسيرة في محيط مهبط جب رملة في ريف حماة".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس الماضي، إن مضادات الجيش أسقطت طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة في ريف حماة الشمالي الغربي.

#عاجل || #سانا

مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي. — سانا عاجل (@SanaAjel) January 8, 2020

​وذكر مراسل "سانا" أن مضادات الجيش تصدت لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها.

وكان الجيش السوري قد تمكن من استيعاب هجوم عنيف لتنظيم "أجناد القوقاز" الإرهابي بمحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، الأربعاء الماضي ، فيما دك الطيران الحربي السوري والروسي معاقل الجماعات الإرهابية المهاجمة وخطوط إمدادها في المنطقة.