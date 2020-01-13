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21:55 13 يناير/ كانون الثاني 2020
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    سفينة بميناء الحديدة

    مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالإجماع، مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة، بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها)، ستة أشهر إضافية.

    القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة، أن "مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، أعلن موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم (2505) الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية (أونمها) لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 تموز/يوليو 2020)".

    الجيش اليمني اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وحسب الأمم المتحدة فإن بعثتها (أونمها)، المشكلة وفق القرار (2452) الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، "تساعد الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018".

    وأكدت الأمم المتحدة أن (أونمها) "ستواصل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة من خلال قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

    وأضافت بأنها "ستعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة للمساعدة على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

    ووفقاً للأمم المتحدة، "حققت (أونمها) قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا".

    وأشارت إلى "تأكيد تقرير الأمين العام، أهمية عمل (أونمها) وأن للبعثة تأثيرا ملموسا ومهما في التهدئة وأن أهدافها قابلة للتحقيق ومناسبة للأوضاع على الأرض".

    وذكرت الأمم المتحدة أنه من المقرر، أن يقدّم المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 يناير/ كانون الثاني الحالي، حول الأوضاع في اليمن.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, اليمن
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