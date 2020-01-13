السعودية تقدم خدمة جديدة لزوار المملكة

أعلنت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية أنه بات بإمكان زوار الممكلة استخدام منصة "أبشر" والاستفادة من خدماتها.

وأكدت الإدارة في تغريدة لها على تويتر، مساء اليوم الإثنين، أنه بإمكان الزوار الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة إلى وجود حساب مفعل.

بإمكان زوار المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل#المرور_السعودي pic.twitter.com/JMojHQmLfB — #المرور_السعودي (@eMoroor) January 13, 2020

​وأشارت إلى أنه "يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الذهاب إلى قائمة "أفراد" في الصفحة الرئيسية أولًا، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، ثم إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية، ثم سيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد إما عن طريق رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي".

وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق "خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية"، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.

و"أبشر" نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط التطبيق بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، ويخدم حوالي 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.