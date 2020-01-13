الحكومة السعودية تغرم شركات اتصالات بأكثر من 6 ملايين ريال

فرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية غرامات مالية، بأكثر من 6 ملايين ريال، على عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات في البلاد.

وبحسب موقع "تواصل"، فقد "أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت (6) ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

ومن ضمن المخالفات، عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وشملت المخالفات أيضا استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

كما أوضحت الهيئة بأن تلك الغرامات صدرت بسبب عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.