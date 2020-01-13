الخارجية الألمانية: لقاء برلين بشأن ليبيا سيمهد الطريق للعملية السياسية

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الإثنين، بالهدنة المعلنة في ليبيا، معربا عن أمله بأن يهيئ مؤتمر برلين المقبل الأرضية للعملية السياسية من أجل حل النزاع في البلاد.

برلين– سبوتنيك. وكتب ماس عبر "تويتر": "الهدنة في ليبيا إشارة إيجابية. تتوقع الحكومة الفيدرالية (الألمانية) أن تساعد قمة برلين في فتح الطريق أمام العملية السياسية. لدينا الآن فرصة جيدة للمضي قدماً في هذا الاتجاه".

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضين في موسكو سيغادرون روسيا مباشرة متوجهين إلى ألمانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن أطرافاً في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحا أن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، لم يوقعا على الاتفاق، وأنهما طلبا مهلة حتى الغد، لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه، مؤكدا أن الطرفين ينظران للوثيقة بصورة إيجابية.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن محادثات روسية-تركية بصيغة 2+2 (وزراء خارجية ودفاع الدولتين) قد بدأت في موسكو، لينضم إليهم ممثلو ليبيا في وقت لاحق.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 كانون الثاني/يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.