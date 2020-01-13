مسؤول: اليابان تبذل جهودا دبلوماسية لنزع فتيل التوتر في الخليج

قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، إن على اليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العمل معا لتهدئة الوضع المتوتر في الخليج، وجاء ذلك خلال نقله تعليقات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وحسب "رويترز" فإنه كجزء من جولة في الشرق الأوسط ، اجتمع آبي مع قادة الإمارات في أبو ظبي.

وقال المسؤول إن اليابان تتمتع بعلاقة قوية مع كل من الولايات المتحدة وإيران وكانت في وضع يسمح لها بلعب دور دبلوماسي في نزع فتيل التوترات الإقليمية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

ويوم 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم حوالي 1500 جندي أمريكي.

وأعلنت أمريكا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، عقب الهجوم، وقال رئيسها دونالد ترامب، إنه يدرس كل الخيارات المتاحة للرد.

وأُسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد دقائق من إقلاعها من طهران، أثناء حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد أمريكي على ضربات إيران الانتقامية.