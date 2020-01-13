العاهل السعودي يصل قاعد الملك سلمان الجوية وأمراء في استقباله

استقبل عدد من الأمراء والمسؤولين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، قادما من سلطنة عمان، بعد أن قدم واجب العزاء في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد.

ووصل الملك سلمان إلى الرياض قادمًا من سلطنة عمان، بعد زيارة لم تستغرق سوى ساعات قدم فيها الملك واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفقا لـ"واس"، كان في استقبال الملك سلمان في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار الملك، وعدد من الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

​كان في استقبال الملك السعودي، لدى وصوله مقر العزاء في قصر العلم العامر، سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق، ولأصحاب السمو والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

من جانبه، عبر سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

#خادم_الحرمين_الشريفين يغادر سلطنة #عُمان عقب تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .#واس pic.twitter.com/cfLa9rJGMr — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2020

​وعقب ذلك، غادر الملك سلمان، قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه عند باب القصر، سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".