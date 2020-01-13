مفاوض حكومي يمني: البعثة الأممية لم تحرز في الحديدة

علق عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، على تجديد مجلس الأمن الدولي، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد صادق دويد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تحرز خلال عام كامل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وأضاف: "رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في وقت سابق اليوم، مشروع قرار بريطاني لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، لستة أشهر إضافية.