وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يؤكد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في موسكو

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة في العاصمة طرابلس، مغادرتهم موسكو ووصولهم إلى إسطنبول بعد توقيعهم برعاية روسية وتركية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشيرا إلى أن حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق.

طرابلس – سبوتنيك. وقال سيالة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة غادر موسكو بعد "التوقيع مباشرة على اتفاق لوقف إطلاق النار". مضيفا نحن الآن في إسطنبول".

وأضاف سيالة ردا على سؤال "سبوتنيك"، "هل المشير خليفة حفتر لن يوقع على الاتفاق، قائلا: "إن "حفتر طلب مهلة للغد وربما يوقع عليه بضغط من الروس".

يتبع...