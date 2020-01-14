الرئيس اللبناني: بعض العراقيل حالت دون تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن تشكيل الحكومة كان منتظرا خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك.

بيروت – سبوتنيك. وأكد عون، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في اللقاء السنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، "لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت".

وأضاف "محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها"، مشيرا إلى أن هناك "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان".

وأشار عون إلى أن "المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة".

المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 14, 2020

وفي ذات السياق، لفت الرئيس اللبناني، ميشال عون، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان".

عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان..!! — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 14, 2020

وأشار إلى أن "لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم 30 عاما من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج، خصوصا في ميدان الصناعة والزراعة، إضافة الى فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود".

لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم ثلاثين عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج خصوصاً في ميدان الصناعة والزراعة، إضافة الى فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود... — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 14, 2020

وأشاد الرئيس اللبناني، بتدابير الجيش والقوى الأمنية التي حافظت على أمن المتظاهرين وسلامتهم وحريتهم في التعبير، كما على حرية المواطنين وحقهم في التنقل.

الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمّنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا للمحافظة أيضاً على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم ومنازلهم — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 14, 2020

وشدد الرئيس اللبناني، في تغريداته، على "تمسكه بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه، من دون التفريط بقوته وحقه في المقاومة".

ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته في مياهه الإقليمية، وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية، ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الاستقرار والهدوء — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 14, 2020

وتابع: "كما نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.