القوات العراقية تحمي رتلا أردنيا وتفشل مخططا إرهابيا بالقرب منه

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد تحركهم إلى صحراء حدودية في غرب البلاد، بمحاذاة الأردن، مع تأمين رتل تجاري يضم 115 سيارة عراقية وأردنية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن قوة من قيادة عمليات الأنبار، خرجت بعد ورود معلومات استخبارية، بواجب للبحث والتفتيش في قضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، غربي البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه نتج عن العملية إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق "المادة 4 إرهاب"، منوهة إلى أن جميع الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم ينتمون إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية حسب اعترافاتهم.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن المطلوبين الثلاثة، تم تسليمهم ميدانيا إلى الجهات المختصة، وكشفت وزارة الدفاع، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتحرك الإرهابيين، إلى صحراء الرطبة، فخرجت قوة من مقر لواء المشاة الثاني الفرقة الأولى مع ضابط استخبارات اللواء في سيطرة الكيلو 70 تم إلقاء القبض على المطلوب.

ولفتت وزارة الدفاع إلى مباشرة قيادة عمليات الأنبار، بحماية الرتل التجاري القادم من منفذ طريبيل الحدودي بين العراق، من جهة قضاء الرطبة، مع الأردن، إلى نقطة أمن الصقور ضمن قاطع المسؤولية، والذي بلغ (103) سيارة عراقية، و(12) أردنية، حيث تم تامين الحماية لها على الطريق الدولي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.