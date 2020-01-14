تسجيل
13:33 14 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    الرياض، المملكة العربية السعودية

    لماذا السعودية ترحب بمهمة السفن اليابانية في الخليج؟

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104177/26/1041772698.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001141044053683-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/

    أجرى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد الماضي، اتفقوا من خلالها على تطوير التعاون في مجال ضمان سلامة طرق الشحن، وكانت طوكيو، في وقت سابق، قررت إرسال مجموعة من السفن المحملة بالصواريخ وطائرتين إلى خليج عمان لضمان سلامة حركة السفن التجارية وناقلات النفط.

    ورحبت الرياض بهذه المبادرة، حيث أخبر خبراء سعوديون وروس وكالة "سبوتنيك" عن سبب دعم السعودية للأسطول الياباني في المنطقة.

    استمرار سياسة الولايات المتحدة

    يعتقد المحلل السعودي سعد بن عمر أن قرار نشر السفن اليابانية هو استمرار مباشر لسياسة الأمن الأمريكية في الخليج العربي، والتي دائماً ما تدعمها المملكة.

    وقال في ذلك: "الولايات المتحدة سبقت وصرحت بأن على جميع الدول أن تحمي سفنها في الخليج العربي، وأن حماية السفن هناك ليست حصراً على الولايات المتحدة، وهذا الموضوع تم إعلانه منذ فترة، بعد الهجوم الإيراني على السفينة البريطانية".

    وأضاف: "بعد هذه الحادثة أصبح على كل الدول التي تستخدم الخليج العربي، وبالذات الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان، أن تشارك في حماية ومرافقة السفن النفطية".

    لكن ماريا مخموتوفا، الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، تعتقد أن السياسة ليست هي المرجحة في الوقت الحالي، بل رغبة المملكة في حماية نفسها من تصعيد محتمل للعلاقات مع إيران، حيث قالت: "من غير المعروف كيف سوف تتصرف إيران مع الحلفاء الأمريكيين في المنطقة بعد اغتيال الجنرال سليماني".

    وأضافت: "يُنظر إلى اليابان كلاعب محايد في الشرق الأوسط، في رأيي، لهذا السبب اعتمدت السعودية على طوكيو، ومن جهة ثانية، تظل اليابان شريكاً موثوقاً به للولايات المتحدة، وبالتالي هناك ثقة بها".

    وأكدت مخموتوفا أن "المملكة العربية السعودية تسعى إلى حماية نفسها من السلوك الإيراني غير المتوقع في الظروف الحالية".

    ماذا ستفعل السفن اليابانية في الخليج؟

    سعد بن عمر يرى أن مهمة السفن اليابانية مصحوبة حصرياً بناقلات النفط، أما القضايا المتبقية فسوف تتعامل معها المملكة العربية السعودية على انفراد.

    وأضاف: "مهمة هذه القوات هي مرافقة السفن اليابانية بعد خروجها من المياه السعودية والإماراتية، فمهمتها الرئيسية محصورة بين خليج هرمز وبحر العرب، أما في المياه السعودية فالمملكة متكفلة بحماية كل السفن التي تصل إلى موانئ السعودية في الخليج العربي، وهي تمتلك القدرة على ذلك".

    أما ماريا مخموتوفا، أشارت إلى أن دورها سيكون أكثر تعقيدًا إلى حد ما، وخلصت إلى أن "اليابانيين سوف يؤدون نفس وظائف القواعد الأمريكية تقريباً".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020
    أول ظاهرة فلكية لهذا العقد... خسوف القمر يتزامن مع "قمر الذئب"
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الييبي؟
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الليبي؟
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك