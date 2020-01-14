عودة أكثر من 1.3 ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، بأن أكثر من 1.3 ألف لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وصرح المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 1330 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية".

وأوضحت النشرة "من بينهم 261 لاجئا (78 امرأة و133 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1069 شخصا (321 امرأة و545 طفلا)".

وأضاف المركز أن "987 نازحا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد".

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير للأراضي في دمشق وزمرين (ريف درعا) على مساحة 2.8 هكتار، كما قام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.