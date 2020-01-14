مصر... تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ثلثي الأعضاء على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ من 27 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء أنه "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئس الجمهورية لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المواطنين"، بحسب تقارير مصرية محلية.

ونص القرار أيضا، على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجل النواب بأغلبية الثلثين".

كما تضمن القرار الرئاسي، نصا لتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ.

واضطر رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة، لمطالبة الأعضاء بالدخول إلى القاعة لتحقيق النصاب اللازم للتصويت على تمديد حالة الطوارئ.

يشار إلى أن مصر، أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة، في شهر نيسان/ أبريل 2017.