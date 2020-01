انتشار روسي مكثف على خطوط التماس بين الجيشين السوري والتركي شرقي سوريا

وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن قافلة عسكرية روسية مكونة من 12 مدرعة رافقتها مدرعات تابعة للجيش السوري انطلقت من مدينة القامشلي، قبل أن تنتشر على الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر غربي الحسكة وأبو راسين جنوب شرقي مدينة رأس العين شمالي الحسكة ولمسافة تمتد لـ 25 كم.

وأضاف المراسل أن هذا الانتشار للشرطة العسكرية الروسية يشكل حداً فاصلاً بين مواقع سيطرة الجيش العربي السوري في بلدة أبو راسين ومواقع سيطرة الجيش التركي وميلشيات (المعارضة السورية) التركمانية التابعة له في ريف أبو راسين المتصل مع ريف رأس العين.