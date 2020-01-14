رئيس وزراء اليابان يصل سلطنة عمان آخر محطات جولته الخليجية

أعرب رئيس الوزراء الياباني، آبي شينزو عن خالص تعازي بلاده لسلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

القاهرة – سبوتنيك . وبحسب موقع صحيفة "عمان"، أعرب رئيس الوزراء الياباني، للسلطان هيثم بن طارق، عن خالص تعازيه للأسرة المالكة وللشعب العماني في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد".

وصل رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، آخر محطة في جولته الخليجية، التي بدأها من الرياض، وشملت زيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، كان في استقبال آبي بقصر العلم، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق.

ويبحث آبي في مسقط آفاق التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن فرص تخفيف التوتر القائم، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.