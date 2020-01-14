حفتر يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تلقي قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، دعوة رسمية من ألمانيا لحضور مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدا أنه لم يصدر رد رسمي على الدعوة حتى الآن.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هناك دعوة رسمية وصلت اليوم للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي لحضور مؤتمر برلين، ولكن لا يوجد أي رد حتى اللحظة على الدعوة من قبل المشير خليفة حفتر".

وتابع "أعتقد أنه (المشير حفتر) سوف يذهب إلى مؤتمر برلين".

وكانت مباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، أن أطرافا في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر، طلب مهلة حتى الغد ( أي اليوم الثلاثاء) لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه، إلا أن حفتر بعد ذلك غادر موسكو ولم يوقع على الاتفاقية.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.