إقفال العديد من الطرقات في مختلف مناطق لبنان والمتظاهرون يدعون للتصعيد... فيديو وصور

منذ ساعات الصباح قطع متظاهرون جسر الرينغ، الواقع في وسط بيروت، وأبقوا مسرباً واحداً سالكا أمام السيارات، إحتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية والمماطلة في عملية تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلة.

ويؤكد المتظاهرون أنهم يتجهون الى خطوات تصعيدية خلال الساعات المقبلة، ومنها التظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وكذلك التظاهر أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مشددين على أن تحركاتهم ستتواصل الى حين تشكيل حكومة إنقاذية توقف التدهور الإقتصادي في البلاد.

وتقول إحدى المتظاهرات لـ"سبوتنيك":" نحن في الاساس متواجدين بقوة في الشارع، لكن الفكرة أنه تم أخذ القرار بمنع إقفال الطرق لأنه يستعمل كورقة ضغط، ونحن بالأساس لسنا مع قطع الطرق والضغط على المواطن".

وأضافت:" نحن نريد تشكيل حكومة، شبعنا ذل، الأسعار ارتفعت، الدولار ارتفع، نحن في الشارع ولم نخرج ولن نخرج، وندعو للتصعيد بسبب المماطلة في تشكيل حكومة".

وشددت على أن "المطلب هو تشكيل حكومة مستقلين سريعاً لأن البلد لم يعد يحمل هذه المماطلة، الأسعار كلها ارتفعت، ربطة الخبز أنقصوا من وزنها".

وأشار متظاهر آخر أن الثورة تحولت إلى ثورة جوع، لا يوجد كهرباء، الأسعار ارتفعت، المواطن لم يعد باستطاعته الاكل ".

وأضاف: "نطالب بالمياه والكهرباء والعلم والطبابة، إلخ".

بدوره يقول الاعلامي والناشط السياسي سمير سكاف لـ"سبوتنيك"، إن تحركات اليوم تعتبر جواباً على كل تصرفات الطبقة السياسية من جهة تشكيل الحكومة وموضوع انقطاع الكهرباء والبنزين وسعر صرف الدولار الذي أصبح خياليا، الأوجاع كبيرة بين الناس".

وأضاف: "ولا لحظة الثورة ستخمد جمرتها لأن أخطاء السلطة كبيرة وليست لديهم مقدرة حل أي مشكلة من المشاكل الموجودة، هذا السبب يدفع الأمور الى الانطلاق من جديد خاصة أن المواطن يرى المخاطر أمامه من ارتفاع للدولار الى التهديد بقطع الانترنت وقطع البنزين دفعتهم للنزول الى الشارع بقوة، وسيكون للثورة إيقاع مختلف بحسب طريقة عمل السلطة السياسية، وأعتقد أن الأمور ستظل على هذه الحال لحين إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".

واشار أن المطلب السريع هو "تشكيل حكومة مستقلة وليس حكومة مستشارين للطبقة السياسية الموجودة، مشكلتنا مع الحكومة أننا نريد أن يتغير الاداء السياسي نفس الاشخاص يعطون نفس النتيجة لا يمكن الإصلاح بنفس المجموعة، لدينا خطط لمشاكل كبيرة".

وختم بأن المسيرات ستجوب مختلف المناطق اللبنانية، وسيتم قطع مختلف الطرق في بعض المناطق.