بتنسيق مع السعودية... مصر تواصل البحث عن الصيادين المفقودين

تواصل السلطات المصرية البحث عن الصيادين المفقودين، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لإجراء عمليات البحث في مياهها الإقليمية.

ذكرت ذلك بوابة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، أكد استمرار البحث عن الصيادين المفقودين

وقال حنفي إن هناك جهدا كبيرا من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن بإشراف مباشر من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أصدر توجيهاته، للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط.

كما شمل قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة، وأن هناك تنسيقا كاملا مع السلطات في المملكة العربية السعودية، لإجراء عمليات البحث عن المفقودين لوجود احتمالات جرفهم بواسطة التيار إلى المياه الإقليمية السعودية.

ولفتت بوابة الأهرام المصرية إلى أن محافظ البحر الأحمر عقد اجتماعا بكبار الصيادين بالمحافظة للاستفادة من خبراتهم، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين بهم حسب التيار المائي، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته بعدم خروج أي مركب صيد إلا بتركيب جهاز تتبع "GPS"، لحماية البحارة وسلامتهم، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

وفقد 4 صيادين قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، حيث كانوا على متن سبيد بوت، مركب سريع، خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان من المقرر وصولهم، يوم الاثنين الماضي، لكنهم لم يعودوا حتى الآن.