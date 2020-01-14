بمشاركة وزيري الخارجية والري... بدء "اجتماع واشنطن" حول سد النهضة

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني لـ"اجتماع واشنطن" بشأن سد النهضة، بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

ذكرت ذلك بوابة "الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن رئيس البنك الدولي، يشارك في الاجتماع، الذي بدأ مساء اليوم.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين، شاركا، أمس الاثنين، في الاجتماع الذي عقد بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، حضر اجتماع أمس أيضا، الذي ناقش مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تسبب في أزمة بين إثيوبيا ومصر.

وكانت الجولة الأخيرة والختامية لمفاوضات سد النهضة انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الاثنين، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث، وبحضور ممثلي البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.

وخلال الجولات السابقة التي عقدت في عواصم الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فشل المشاركون في التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، ويحقق مصالح كل دول على حدة دون إضرار بالدولة الأخرى.

وسبق الاجتماع دعوة وجهها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى رئيس جنوب أفريقيا للوساطة بين بلاده ومصر، من أجل التوصل لاتفاق، وإزالة نقاط الخلاف، وتقريب وجهات النظر بينهما.