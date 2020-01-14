قرقاش: علاقتنا مع السودان تاريخية وهذا ما لمسته خلال زيارتي

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، زيارته إلى السودان "زيارة ناجحة"، حيث التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال قرقاش: "لمست تقديرا عميقا للإمارات ومساندتها في هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات"، مضيفا: "السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه وطموحهم إلى تشييد مستقبل أفضل".

علاقتنا مع السودان تاريخية. وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة.

الجالية السودانية التي تبلغ مائة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك. pic.twitter.com/dgRB9RPJYi — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 14, 2020

ووصف قرقاش علاقة البلدين بالتاريخية التي "تتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة".

وقال الوزير الإماراتي إن "الجالية السودانية التي تبلغ مائة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك".

وفي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، الإمارات، في زيارة استغرقت حينها يومين.