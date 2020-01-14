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19:37 14 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نانسي عجرم

    مدون سوري يغني "قاتل قاتل" لنانسي عجرم

    © AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI
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    سخر المدون السوري صبحي السقا من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وغنى على ألحان أغنيتها الشهيرة "شاطر شاطر" أغنية بعنوان "قاتل قاتل".

    ​وقتل فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الشاب محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، مدعيا أنه قتله دفاعا عن النفس لأن الشاب اقتحم فيلا نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، محاولا سرقتها، فجر يوم الأحد 5 يناير/ كانون الثاني، فيما تقول أسرة القتيل إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم وذهب للحصول على مستحقات مالية لدى أسرة نانسي.

    وبث السوري الساخر صبحي السقا، المقطع المصور الساخر من نانسي عجرم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت تفاعلا كبيرا، وظهر السقا في المقطع وهو يجسد دور فتاة صغيرة، تشارك في برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي تشارك نانسي عجرم في لجنة تحكيمه.

    وبدل كلمات الأغنية الشهيرة "شاطر شاطر" لتكون "قاتل قاتل".

    وكشف تقرير الطب الشرعي، الخميس الماضي، أن القتيل يبلغ من العمر 33 عاما، وأصيب بـ17 طلقة نارية في أماكن متفرقة من جسده، وجاءت الإصابات على النحو التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

    وأكدت تقارير صحفية أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي عجرم، إذ أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

    وأخلى القضاء اللبناني سبيل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بعد نحو 3 أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

    وكان نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، قد نفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقا لدى نانسي وعائلتها، قائلا: "أتاسف كثيرا عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص... ولا يوجد سابق معرفة به".

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