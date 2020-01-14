رئيس الوزراء العراقي المستقيل يؤكد الإصرار على منع بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إصرار الحكومة على منع بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال عبد المهدي، في بيان نشر بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "الحكومة مصممة على منع بقاء السلاح خارج الدولة... وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش، وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وحضور المحافظين . pic.twitter.com/woQnptqV4T — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) January 14, 2020

وأضاف: "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، وعلاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها".

واشار إلى تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا "داعش" وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف.

وأضاف البيان أن المحافظين قدموا في كلماتهم إيجازا عن الواقع الخدمي والصحي والأمني وتسويق المحاصيل الزراعية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والمدارس وإعادة النازحين وغيرها، مشيرين إلى النجاحات المتحققة، وتمت مناقشة تمويل عدد من المشاريع الحيوية من الصندوق العراقي – الصيني في ضوء الاتفاق الموقع بين البلدين.