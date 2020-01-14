باسم بلاده… سفير إسرائيلي يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، ذكر من خلالها أن سفير إسرائيل في بريطانيا، مارك ريغيف، زار أمس، الاثنين، سفارة سلطنة عمان في لندن، وقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، باسم بلاده.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعرب عن خالص التعازي بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، مساء السبت الماضي، وعبر عن أمله بتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل حكم خلفه السلطان هيثم بن طارق.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

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צעד יפה של שגריר ישראל בלונדון מארק רגב;

הביע תנחומים בשגרירות עומאן בלונדון.



سفير #إسرائيل في بريطانيا @MarkRegev زار أمس سفارة سلطنة عمان في لندن @EmbassyOmanUk وقدم التعازي باسم دولة #اسرائیل بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان #عُمان #قابوس_في_ذمه_الله pic.twitter.com/R3N0dwigEH — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 14, 2020

وأضاف: "وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما"، مؤكدا أن السلطان الراحل "كان زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا حيث أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

ويذكر أن السلطان الراحل قابوس استقبل في مسقط أواخر العام 2018 رئيس الوزراء الاسرائيلي، حيث أفادت وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة هدفت لدفع عملية السلام في المنطقة.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".