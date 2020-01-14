جيش الاحتلال الأمريكي يعزز قواته في قاعدة "القصرك" قرب الحدود السورية التركية

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكية، ظهر اليوم، قافلة عسكرية جديدة إلى إحدى قواعدها اللاشرعية في ريف مدينة الحسكة.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة قيام جيش الاحتلال الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بإدخال قافلة عسكرية مؤلفة من 20 شاحنة و4 مدرعات كبيرة إلى قاعدتها العسكرية في منطقة "القصرك" قرب بلدة تل بيدر (نحو 30 كم من الحدود السورية التركية و25 كم شمالي مدينة الحسكة) على طريق القامشلي- تل تمر.
وتابع المراسل بأن مدرعتين أمريكيتين تمركزتا، ظهر اليوم الثلاثاء، في منطقة الصناعة في بلدة تل تمر غربي الحسكة، ومثلهما في منطقة المجبل على طريق (القامشلي- تل تمر) قبل انسحابها بعد عدة ساعات إلى قاعدة "القصرك" غير الشرعية.
وأوضح المراسل بأن التحركات الأمريكية تأتي بعد ساعات من انتشار وتمركز قوات الشرطة الروسية على طول الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة.
فيما أكدت مصادر مواكبة لـ "سبوتنيك" أن تدعيم جيش الاحتلال الأمريكي قواته في (القصرك)، يأتي على خلفية التخوف من نتائج الاجتماعات السورية التركية التي جرت في موسكو برعاية روسية.
من جانب أخر نقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة عن مصادر أهلية داخل مدينة رأس العين أن حالة من التوتر بين الجيش التركي وعناصر ميلشيات (المعارضة السورية) التابعة له تسود المدينة، بعد رفض الأخيرة الخروج من المدينة وانسحابها إلى الداخل التركي، وإحلال جنود أتراك بدلاً عنها.
وتابعت المصادر بأن ما تبقى من سكان مدينة رأس العين وقراها، خصوصاً كبار السن، يعانون من تنكيل الفصائل "التركمانية السورية" التابعة للجيش التركي وقوات "قسد" التابعة للجيش الأمريكي، التي تتقاسم فيما بينها السيطرة على المنطقة ومحيطها، بما في ذلك مضايقات ممنهجة تقيّد حركتهم اليومية وخصوصاً لتبضع احتياجاتهم وقبض رواتبهم من مؤسسات الدولة السورية التي يعملون فيها، تحت طائلة تعرضهم للاعتقال والإهانة وحتى السجن.
وأشاروا إلى معاناتهم المريرة اليومية لوقوع سكان المدنية بين مطرقة حواجز تنظميم "قسد" وسندان المسلحي المرتزقة السوريين، ما يضطرهم لسلوك طرق التفافية أخرى عبر محافظة الرقة، وهو ما يرتب عليهم أعباء مالية تزيد عن 13 ألف ليرة سورية للوصول إلى الحسكة، وهذه تعادل ثلث الراتب الشهري.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)