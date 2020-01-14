سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدة التاجي شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، 14 كانون الثاني/يناير، بتعرض معسكر للجيش العراقي والقوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر.

وحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل.

وسبق أن أفادت مصادر عراقية بوصول قوافل أمريكية إلى معسكر التاجي شمال بغداد وهبوط طائرات شحن محملة بمعدات إضافية، على خلفية تصاعد الهجمات على قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق.

وكان الأمن العراقي قد أعلن، الأسبوع الماضي، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصاب قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أمريكية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في الثامن من الشهر الجاري، عن وقوع أضرار كبيرة في القصف على قاعدة "عين الأسد" في العراق، دون تأكيد من الجانب الأمريكي.

وكانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.