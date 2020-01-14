الجيش العراقي: التحقيق في اغتيال سليماني قد يتجاوز حدود البلاد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، أن التحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والقائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد يتجاوز حدود العراق.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وممثل عن جميع الأجهزة الأمنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين...توصلت إلى استنتاجات مهمة، وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى".

وأضاف خلف أن "التحقيق ربما سيتخطى الحدود".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادرها، قولهم إن تحقيقا موازيا تجريه السلطات السورية في مطار دمشق الدولي، لأن سليماني كان قد وصل إلى مطار بغداد قادما من دمشق، لافتة إلى أن المحققين العراقيين والسوريين يتواصلون مع بعضهم البعض.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وردا على عملية الاغتيال، شنت إيران هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"الحرير" في أربيل، حيث تتواجد قوات أمريكية.