اتصال هاتفي بين الرئيس المصري والمستشار النمساوي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة للمستشار النمساوي سيباستيان كورتز بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وبحسب راضي، تطلع الرئيس السيسي "لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية، ومشيدا بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري".

من جانبه؛ أعرب المستشار النمساوي عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي، وتقدير بلاده للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعها بمصر.

وأكد كوتز على رغبة النمسا في مواصلة دفع التعاون المشترك على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.