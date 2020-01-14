الجيش اليمني يعلن مقتل 5 حوثيين بينهم قائد ميداني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن " اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس في مديرية قعطبة (شمال الضالع)، أسفرت عن مقتل 5 من الحوثيين بينهم قيادي يدعى نسيم بابكر".

وأشارت إلى "سقوط قتلى وجرحى آخرين في صفوف الحوثيين، إثر مواجهات عنيفة مع الجيش، بمختلف الأسلحة في جبهة حجر والفاخر شمال غربي قعطبة، استمرت لساعات".

في السياق، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين في جبهة مريس، كانت قادمة من مدينة دمت (شمال الضالع)"، حسب "سبأ".

يذكر أيضا أن قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، كان قد لقى حتفه يوم أمس الاثنين، بعملية للقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.