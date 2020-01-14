مقتل وإصابة سبعة من قوات الأمن العراقية بهجوم لـ" داعش" شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا)، شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان أن: "عصابات داعش الإرهابية تعرضت لإحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد، مما أدى إلى استشهاد منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط".

وفي سياق متصل، تعرضت ناحية تابعة لمركز محافظة ديالى، المحاذية لإيران، في شرق العراق، مساء اليوم الثلاثاء، 14 يناير/كانون الثاني، لقصف مدفعي، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرا للجيش العراقي ، شمالي العاصمة بغداد.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة " سبوتنيك " في العراق، على نسخة منه، اليوم، عن سقوط 3 قذائف هاون في بساتين قرية الرعاية ضمن منطقة السادة في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وأكدت الخلية، أن القذائف لم تسفر عن أي أضرار مادية، أو خسائر بشرية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر.

وحسب المصدر الأمني، "المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل".

وتعرضت قواعد عسكرية بارزة، في العراق، وكذلك المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة مقر لها، ومحيط السفارة الأمريكية، لهجمات صاروخية متكررة ومتفاقمة.

وكان الأمن العراقي أعلن، الأسبوع الماضي، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصاب قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أمريكية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الثامن من الشهر الجاري، عن وقوع أضرار كبيرة في القصف على قاعدة "عين الأسد" في العراق، دون تأكيد من الجانب الأمريكي.

وكانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد، في الثالث من يناير الجاري.